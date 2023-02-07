В центре событий оказывается молодая девушка по имени Анастасия Кирсанова. Она пытается спастись от своего навязчивого жениха Тимофея, которого сосватала ей мама, и связывается с малознакомым москвичом по имени Денис. Настя опрометчиво выходит за него замуж, а поутру узнает, что ее новоиспеченный муж пропал, оставив на память о себе только штамп о регистрации брака. Настя не может выкинуть Дениса из головы и повсюду ищет его. Но отыскать московского мажора тяжело, а Тимофей тем временем проявляет настойчивость.