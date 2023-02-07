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Киноафиша Сериалы Случайный брак

Случайный брак (2023 - …)

Случайный брак
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Анастасия Кирсанова. Она пытается спастись от своего навязчивого жениха Тимофея, которого сосватала ей мама, и связывается с малознакомым москвичом по имени Денис. Настя опрометчиво выходит за него замуж, а поутру узнает, что ее новоиспеченный муж пропал, оставив на память о себе только штамп о регистрации брака. Настя не может выкинуть Дениса из головы и повсюду ищет его. Но отыскать московского мажора тяжело, а Тимофей тем временем проявляет настойчивость.

В ролях
В ролях
Валерий Сторожик
Зоя Мансурова
Зоя Мансурова
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Максим Иванов
Максим Иванов
Илья Денискин
Илья Денискин
Александра Соловьёва
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Случайный брак»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Случайный брак - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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