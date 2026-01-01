Постеры сериала «Случайный брак»

Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ

Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом

Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет