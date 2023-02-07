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Случайный брак 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Случайный брак
Киноафиша Сериалы Случайный брак Сезоны Сезон 1

Случайный брак 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Случайный брак»

В 1 сезоне сериала «Случайный брак» Настя Кирсанова не хочет выходить замуж за Тимофея, парня, которого навязала ей мать. Чтобы избежать свадьбы, она соглашается вступить в семейные отношения с малознакомым московским мажором Денисом. Однако на следующий день сказочная карета становится тыквой, а жених - исчезает, оставив после себя штамп в паспорте. Настя понимают, что совершила ошибку, но не может найти Дениса и исправить ситуацию. Однако спустя некоторое время судьба все же сталкивает парочку еще раз. Тем временем Тимофей продолжает настойчиво добиваться Настю. Кого же выберет девушка?

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Список серий 1-го сезона сериала «Случайный брак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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