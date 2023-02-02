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Порадуй меня 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Порадуй меня
Киноафиша Сериалы Порадуй меня Сезоны Сезон 1

Make My Day 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Порадуй меня»

В 1 сезоне сериала «Порадуй меня» события разворачиваются на покрытой толстым слоем льда и снега планете Колдфут. Раньше местность здесь была богата природными минералами, известными как Сиг. Поначалу кажется, что здесь наступила вожделенная мирная утопия. В этих краях полностью отсутствует преступность. Однако на самом деле все оказывается не совсем так, как может показаться на первый взгляд. Заключенным приходится до изнеможения работать в шахтах. Джим, который работает тюремщиком, отправляется на место неожиданного чрезвычайного происшествия и сталкивается с таинственным существом, которое совершает нападения на людей.

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Список серий сериала Порадуй меня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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