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Киноафиша Сериалы О, мой император

О, мой император (2018 - 2018)

Oh! My Emperor 16+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 17 часов 30 минут
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О чем сериал

Девушка Ло Фэй Фэй усердно трудится интерном в больнице. Однажды она помогает любимому певцу, взамен он приглашает ее на свой концерт. Девушка так спешила, что попала в аварию. По необычному совпадению в этот момент впервые за сто лет случился метеоритный дождь «Змееносца». Магическим образом Фэй Фэй попадает в далекое прошлое, в загадочную страну Дао Го. Здесь стоят у власти 12 правителей созвездия и император Бэйтан И, который является полной копией ее кумира. Девушка будто попала в причудливое телешоу и не может поверить в случившееся. Как же вернуть домой, в свое время?
 

В ролях
В ролях
Ванг Ю
Чжао Лусы
Джейсон Гу
У Цзячэн
Шон Сяо
Пэн Чуюэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
О, мой император - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 21 эпизод
 
О, мой император - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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