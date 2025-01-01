Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала О, мой император
Киноафиша Сериалы О, мой император Сезоны

О, мой император, список сезонов

Oh! My Emperor 16+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tencent QQ

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «О, мой император»
О, мой император - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 25 апреля 2018 - 9 мая 2018
 
О, мой император - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 23 мая 2018 - 6 июня 2018
 
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше