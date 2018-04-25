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О, мой император 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала О, мой император
Киноафиша Сериалы О, мой император Сезоны Сезон 1

Oh! My Emperor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «О, мой император»

Девушка Ло Фэй Фэй усердно трудится интерном в больнице. Однажды она помогает любимому певцу, взамен он приглашает ее на свой концерт. Девушка так спешила, что попала в аварию. По необычному совпадению в этот момент впервые за сто лет случился метеоритный дождь «Змееносца». Магическим образом Фэй Фэй попадает в далекое прошлое, в загадочную страну Дао Го. Здесь стоят у власти 12 правителей созвездия и император Бэйтан И, который является полной копией ее кумира. Девушка будто попала в причудливое телешоу и не может поверить в случившееся. Как же вернуть домой, в свое время?
 

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Список серий 1-го сезона сериала «О, мой император» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 апреля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 апреля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 мая 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 мая 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 мая 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 мая 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 мая 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
4 мая 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
4 мая 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 мая 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 мая 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 мая 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 мая 2018
График выхода всех сериалов
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