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Постер к сериалу Буду жить
Постер к сериалу Буду жить
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Киноафиша Сериалы Буду жить

Буду жить (2017 - 2017)

Буду жить 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Спустя 12 лет в свой родной приморский город возвращается бывший спецназовец Макар Воронов. В городе его никто не ждет. Родные Макара давно умерли. Единственная любовь, Анна, вышла замуж за бывшего друга и соперника Макара Дмитрия Романова.Макар хочет начать жизнь с чистого листа, но это оказывается не так просто. Город опутан криминальными сетями семьи Романовых – Дмитрия и его отца, «хозяев» города. Бандиты Романовых творят, что хотят. На полицию у людей надежды нет. Страх и неверие в возможность что-либо изменить поселились в сердцах горожан. Макар - единственный, кто не готов подчиниться установленным в городе порядкам. Он бросает вызов этой порочной системе и постепенно становится в городе популярным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту.

В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Александр Сухинин
Денис Доронин
Сергей Воробьёв
Владимир Румянцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Буду жить - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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