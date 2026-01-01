Оповещения от Киноафиши
Александр Сухинин Aleksandr Sukhinin
Киноафиша Персоны Александр Сухинин

Александр Сухинин

Aleksandr Sukhinin

Дата рождения
31 июля 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Соловей-Разбойник 5.9
Соловей-Разбойник (2012)
1210 5.8
1210 (2012)
Универ 5.3
Универ (2008)

Фильмография Александр Сухинин

Жанр
Год
Буду жить
Буду жить
драма, криминал 2017, Россия
Соловей-Разбойник 5.9
Соловей-Разбойник Solovey-Razboynik
боевик 2012, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
1210 5.8
1210 1210
драма 2012, Россия
Смотреть трейлер
И была война
И была война
драма, военный 2010, Россия
Универ 5.3
Универ
комедия 2008, Россия
