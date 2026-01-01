Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Сухинин
Aleksandr Sukhinin
Киноафиша
Персоны
Александр Сухинин
Александр Сухинин
Aleksandr Sukhinin
Дата рождения
31 июля 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.9
Соловей-Разбойник
(2012)
5.8
1210
(2012)
5.3
Универ
(2008)
Фильмография Александр Сухинин
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2017
2012
2010
2008
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актер
5
Буду жить
драма, криминал
2017, Россия
5.9
Соловей-Разбойник
Solovey-Razboynik
боевик
2012, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
1210
1210
драма
2012, Россия
Смотреть трейлер
И была война
драма, военный
2010, Россия
5.3
Универ
комедия
2008, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667