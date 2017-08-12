Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Буду жить 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Буду жить
Киноафиша Сериалы Буду жить Сезоны Сезон 1

Буду жить 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Буду жить»

В 1-м сезоне сериала «Буду жить» в маленький российский город возвращается немолодой мужчина по имени Макар. Он посвятил жизнь службе в спецназе, а теперь ушел в отставку и собирается провести старость в покое. Отец и мать Макара давно умерли от старости, а девушка Аня, которую он долго и безнадежно любил, вышла замуж за его бывшего лучшего друга Дмитрия Романова. Но это еще не самое неприятное. Пожив в городе пару недель, Макар понимает, что Дмитрий – местный криминальный авторитет, и его семья буквально подмяла под себя малую родину. Он решает отомстить «другу» за все обиды и защитить от его бандитов свой город.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Буду жить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше