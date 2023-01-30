Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Красный Яр 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красный Яр
Киноафиша Сериалы Красный Яр Сезоны Сезон 1

Красный Яр 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красный Яр»

В 1 сезоне сериала «Красный яр» история начинается в 1860 году, когда в Енисейской губернии обнаруживаются богатые месторождения золота. На прииски съезжаются все охотники за прибылью – от купцов и политиков до ссыльных офицеров и беглых каторжников. В Сибири начинается настоящая кровавая война за проклятый металл. Проходят годы, дела минувших дней забываются. В современный Красноярск приезжает странная парочка – «русская француженка» Барбара и ученый-историк Виктор. Они объясняют свой визит съемками документального фильма. Однако на самом деле гости надеются отыскать еще не иссякший старинный золотой прииск.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Красный Яр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше