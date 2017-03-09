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Чужое счастье 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чужое счастье
Киноафиша Сериалы Чужое счастье Сезоны Сезон 1

Чужое счастье 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужое счастье»

В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» накануне выпускного трое близких друзей – Марина, Люся и возлюбленный Люси Игорь – говорят о будущем. Родителям Марины не нравится, что она так тесно общается с этой парочкой. Мама девушки знает, что ее дочь всегда была безнадежно влюблена в Игоря, но он сделал выбор в пользу Люси. Чтобы помочь дочери, женщина предлагает Марине увести парня. Прислушавшись к словам матери, Марина отправляется ночью к Игорю в дом и соблазняет его. Игорь шокирован произошедшим. Он мягко выпроваживает девушку и предлагает ей никогда не говорить о том, что случилось. Ребятам удается сохранить дружбу, Люся ни о чем не догадывается.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чужое счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2017
График выхода всех сериалов
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