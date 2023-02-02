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Кристина от А до Я 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кристина от А до Я
Киноафиша Сериалы Кристина от А до Я Сезоны Сезон 1

Кристина от А до Я
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кристина от А до Я»

В 1 сезоне сериала «Кристина от А до Я» в центре событий оказывается типичная столичная жительница по имени Кристина. Девушка молода, красива, талантлива и амбициозна. Она работает журналисткой не в самой популярной редакции, но ее настоящая мечта – стать известной писательницей. К сожалению, пока она не создала ни одного бестселлера, однако уже выбрала тему: это будет лайфстайл-роман о жизни современной девушки в мегаполисе. Но есть одна загвоздка: жизнь самой Кристины вовсе не похожа ни на гламурный журнал, ни на увлекательную книгу. Чтобы запастись вдохновением, ей придется в корне изменить собственную судьбу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кристина от А до Я» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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