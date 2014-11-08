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Сон как жизнь 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сон как жизнь
Киноафиша Сериалы Сон как жизнь Сезоны Сезон 1

Сон как жизнь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сон как жизнь»

В 1 сезоне сериала «Сон как жизнь» на протяжении восьми лет Евгении снится сон, в котором ее сын жив. Малыш умер при рождении, но Женя так и не смогла смириться с его смертью. Порой женщина путает реальность со сном. В глубине души ей кажется, что мальчик выжил. Супруг Жени и ее мать беспокоятся за нее, пичкают таблетками и внушают, что ее чувства ошибочны. Однажды Женя находит потерянное завещание своего отца, из которого делает вывод, что тот все оставил внуку. Женя понимает, что это не могло быть случайностью. Она сбегает из дома, желая выяснить правду и найти то, без чего ее жизнь не имеет смысла, – своего мальчика.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сон как жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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