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Шахмаран 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шахмаран
Киноафиша Сериалы Шахмаран Сезоны Сезон 1

Şahmaran 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шахмаран»

В 1 сезоне сериала «Шахмаран» молодая девушка по имени Шахсу учится в маленьком турецком городке Адана на учительницу. Она хочет встретиться со своим дедушкой, который оставил ее мать одну много лет назад. Во время путешествия героиня встречается с членами таинственной общины, которая происходит от Шахмаран и названа в честь этой загадочной богини. Почитатели культа верят в легенду о Шахмаран, богине, которая олицетворяла любовь и мудрость. Представители общины ожидают исполнения пророчества, согласно которому Шахсу прибудет в мир людей. Все меняется, когда пересекаются пути Шахсу и Марана. 

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Шахмаран График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мировая скорбь Dünya Sancısı
Сезон 1 Серия 1
20 января 2023
Что говорит дождь Yağmurun Söyledikleri
Сезон 1 Серия 2
20 января 2023
Шаткое равновесие Kararsız Denge
Сезон 1 Серия 3
20 января 2023
Невыносимая легкость веры İnanmanın Dayanılmaz Hafifliği
Сезон 1 Серия 4
20 января 2023
Грядут перемены Gelecek Değişir
Сезон 1 Серия 5
20 января 2023
Шум, называемый жизнью Hayat Gürültüsü
Сезон 1 Серия 6
20 января 2023
Круговорот любви Aşkın Tekerrürü
Сезон 1 Серия 7
20 января 2023
Змея внутри меня İçimdeki Yılan
Сезон 1 Серия 8
20 января 2023
График выхода всех сериалов
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