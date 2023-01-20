В 1 сезоне сериала «Шахмаран» молодая девушка по имени Шахсу учится в маленьком турецком городке Адана на учительницу. Она хочет встретиться со своим дедушкой, который оставил ее мать одну много лет назад. Во время путешествия героиня встречается с членами таинственной общины, которая происходит от Шахмаран и названа в честь этой загадочной богини. Почитатели культа верят в легенду о Шахмаран, богине, которая олицетворяла любовь и мудрость. Представители общины ожидают исполнения пророчества, согласно которому Шахсу прибудет в мир людей. Все меняется, когда пересекаются пути Шахсу и Марана.