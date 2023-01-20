Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Şahmaran 2023, season 1

Şahmaran season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Şahmaran Seasons Season 1
Şahmaran 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Şahmaran" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шахмаран» молодая девушка по имени Шахсу учится в маленьком турецком городке Адана на учительницу. Она хочет встретиться со своим дедушкой, который оставил ее мать одну много лет назад. Во время путешествия героиня встречается с членами таинственной общины, которая происходит от Шахмаран и названа в честь этой загадочной богини. Почитатели культа верят в легенду о Шахмаран, богине, которая олицетворяла любовь и мудрость. Представители общины ожидают исполнения пророчества, согласно которому Шахсу прибудет в мир людей. Все меняется, когда пересекаются пути Шахсу и Марана. 

Series rating

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Şahmaran List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Dünya Sancısı
Season 1 Episode 1
20 January 2023
Yağmurun Söyledikleri
Season 1 Episode 2
20 January 2023
Kararsız Denge
Season 1 Episode 3
20 January 2023
İnanmanın Dayanılmaz Hafifliği
Season 1 Episode 4
20 January 2023
Gelecek Değişir
Season 1 Episode 5
20 January 2023
Hayat Gürültüsü
Season 1 Episode 6
20 January 2023
Aşkın Tekerrürü
Season 1 Episode 7
20 January 2023
İçimdeki Yılan
Season 1 Episode 8
20 January 2023
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more