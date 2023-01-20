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Шахмаран
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Шахмаран, список сезонов
Şahmaran
16+
Год выпуска
2023
Страна
Турция
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Шахмаран»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
20 января 2023
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
8 августа 2024
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