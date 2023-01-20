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Постер сериала Шахмаран
Киноафиша Сериалы Шахмаран Сезоны

Шахмаран, список сезонов

Şahmaran 16+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Шахмаран»
Шахмаран - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 20 января 2023
 
Шахмаран - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 8 августа 2024
 
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