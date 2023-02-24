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Связь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Связь
Киноафиша Сериалы Связь Сезоны Сезон 1

Liaison
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Связь»

В 1 сезоне сериала «Связь» молодая и страстно влюбленная пара оказывается в ловушке политических перипетий. Оба героя готовы от многого отказаться ради совместного счастья, но они связаны по рукам и ногам своими обязанностями перед начальством и страной. Они должны выбрать: пожертвовать любовью или рискнуть собственной жизнью? Спасти свою шкуру в опасном мире международного шпионажа непросто, но еще сложнее – спасти отношения, особенно когда влюбленные оказываются по разные стороны баррикад. Ложь, интриги, отчаяние, надежды и неизбежные последствия прошлых ошибок – все это предстоит героям на их пути.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Связь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Штормовое предупреждение Storm Warning
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Хаос Chaos
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Манипуляция Manipulations
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
Резня Carnage
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Семейный альбом Family Album
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2023
Глаз за глаз An Eye for an Eye
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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