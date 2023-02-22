Меню
Новости о сериале «Связь»

Новости о сериале «Связь»
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
22 февраля 2023 18:00
Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь»
Венсан Кассель и Ева Грин спасают Лондон от террористов в трейлере сериала «Связь» Шпионский триллер от номинанта «Золотая пальмовая ветвь» выйдет на экраны в конце февраля.
8 февраля 2023 10:07
