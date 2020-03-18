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Отыщи меня в своей памяти 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отыщи меня в своей памяти
Киноафиша Сериалы Отыщи меня в своей памяти Сезоны Сезон 1

Find Me in Your Memory 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 32
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отыщи меня в своей памяти»

В 1 сезоне сериала «Отыщи меня в своей памяти» известный новостной диктор Ли Чон Хун достиг небывалых успехов в карьере благодаря своему редкому заболеванию – гипертимезии. Он помнит абсолютно все детали своей жизни, начиная с раннего младенческого возраста, и не способен забыть ни единой мелочи. Но этот дар является для него же одновременно и проклятием. Тем временем на другом конце города живет молодая успешная актриса Е Ха Чжин, которая после несчастного случая страдает от потери воспоминаний. Амнезия лишила ее важнейших моментов прошлого. Когда она знакомится с Ли Чон Хуном, она находит в нем то, чего не хватало в ее собственной жизни.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отыщи меня в своей памяти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 апреля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 апреля 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 апреля 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 апреля 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 апреля 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
22 апреля 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 апреля 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 апреля 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
29 апреля 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
29 апреля 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
30 апреля 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
30 апреля 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
6 мая 2020
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
6 мая 2020
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
7 мая 2020
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
7 мая 2020
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
13 мая 2020
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
13 мая 2020
График выхода всех сериалов
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