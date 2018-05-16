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Приди и обними меня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Приди и обними меня
Киноафиша Сериалы Приди и обними меня Сезоны Сезон 1

Iriwa Anajwo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 37 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приди и обними меня»

В 1 сезоне сериала «Подойди и обними меня» в центре событий оказываются молодой парень и девушка — До-джин и Хан Джэ-и. Герои полюбили друг друга еще в школьные годы. Однако судьба была к ним немилосердна. Отец юноши оказался беспощадным убийцей, виновным в смерти родителей девушки. Со времен тех чудовищных событий прошло много лет. Парень вырос и стал полицейским, желая тем самым уберечь других людей от насилия, которому подверг своих жертв его отец. Его возлюбленная стала актрисой, пойдя по стопам убитой матери. Чувства между ними не угасли, но призраки прошлого препятствуют их воссоединению.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Приди и обними меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 мая 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 мая 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 мая 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 июня 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 июня 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 июня 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 июня 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 июня 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 июня 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 июня 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 июня 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
4 июля 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
4 июля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
5 июля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
5 июля 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
11 июля 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
11 июля 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
12 июля 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
12 июля 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
18 июля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
18 июля 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
19 июля 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
19 июля 2018
График выхода всех сериалов
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