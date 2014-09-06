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Дом спящих красавиц 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом спящих красавиц
Киноафиша Сериалы Дом спящих красавиц Сезоны Сезон 1

Дом спящих красавиц 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом спящих красавиц»

В 1-м сезоне сериала «Дом спящих красавиц» разворачиваются под крышей старинного и загадочного семейного особняка, населенного несколькими поколениями женщин: прабабушка, бабушка, мама и красавица-дочка Мариночка. Все они носят общее отчество Игнатьевна в честь последнего и единственного в семье достойного мужчины – прапрадеда Игната. Дело в том, что со времен прапрабабки никому из женщин этого странного семейства никогда не везло с мужьями. Мужчины лишь производили на свет дочек и исчезали в закат. Все уверены, что Марину по праву наследования ждет такая же семья, но девушка надеется снять венец безбрачия.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дом спящих красавиц» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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