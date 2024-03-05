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Сигнал тревоги 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сигнал тревоги
Киноафиша Сериалы Сигнал тревоги Сезоны Сезон 2

Alert: Missing Persons Unit
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сигнал тревоги»

Во 2-м сезоне сериала «Сигнал тревоги» продолжается история Никки Паркер, некогда поступившего на службу в полицию, чтобы искать пропавших людей и своего родного сына. Напомним, в финале предыдущего сезона Сидни раскрывает информацию, связанную с днем исчезновения Кита, в результате чего Джейсон серьезно сомневается в мальчике, который утверждает, что он является его родным сыном. Полицейский наставник Майка приносит дело исчезнувшего офицера. Майк и Кеми вместе работают над делом, связанным с исчезновением невесты.

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Список серий сериала Сигнал тревоги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Автобус 447 Bus 447
Сезон 2 Серия 1
5 марта 2024
Бенджамин Франклин Benjamin Franklin
Сезон 2 Серия 2
12 марта 2024
Джемма и Изабель Gemma & Isabel
Сезон 2 Серия 3
19 марта 2024
Майя Maya
Сезон 2 Серия 4
26 марта 2024
Мисс Пэтти Ms. Patty
Сезон 2 Серия 5
2 апреля 2024
Джедида и Люси Jedidah & Lucy
Сезон 2 Серия 6
9 апреля 2024
@Кира @Kyra
Сезон 2 Серия 7
16 апреля 2024
Алекси Alexi
Сезон 2 Серия 8
30 апреля 2024
Пол Миллер Paul Miller
Сезон 2 Серия 9
7 мая 2024
Федеральный заключенный № 07198F-068P Federal Prisoner #07198F-068P
Сезон 2 Серия 10
14 мая 2024
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