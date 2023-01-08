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Сигнал тревоги 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сигнал тревоги
Киноафиша Сериалы Сигнал тревоги Сезоны Сезон 1

Alert: Missing Persons Unit
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сигнал тревоги»

В 1 сезоне сериала «Сигнал тревоги» события разворачиваются в большом американском городе Лос-Анджелес. В жизни молодой женщины по имени Никки Паркер случилось трагическое событие: ее родной сын исчез. В местном полицейском отделении открывается специальный отдел, которая базируется на поисках пропавших людей. Никки Паркер устраивается на службу, чтобы оказать помощь людям, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Кроме того, главная героиня сделает все от нее зависящее, чтобы найти своего пропавшего сына. Девушка превосходно справляется со своими обязанностями...

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Список серий сериала Сигнал тревоги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Хлои Chloe
Сезон 1 Серия 1
8 января 2023
Хьюго Hugo
Сезон 1 Серия 2
9 января 2023
Зои Zoey
Сезон 1 Серия 3
16 января 2023
Энди Andy
Сезон 1 Серия 4
23 января 2023
Мигель Miguel
Сезон 1 Серия 5
30 января 2023
Тим и Эми Tim and Amy
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2023
Шеннон Shannon
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2023
Крейг Craig
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2023
Брианна Brianna
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2023
Макс Max
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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