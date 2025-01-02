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Буровая 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Буровая
Киноафиша Сериалы Буровая Сезоны Сезон 2

The Rig
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Буровая График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
2 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
2 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
2 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 января 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
2 января 2025
График выхода всех сериалов
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