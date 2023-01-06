Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Буровая 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Буровая
Киноафиша Сериалы Буровая Сезоны Сезон 1

The Rig
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Буровая»

В 1 сезоне сериала «Буровая» экипаж «Кинлох Браво» готовится к отъезду на материк. Вертолет с командой рабочих на борту внезапно оказывается окутан неестественным туманом. В это же время возникают непредсказуемые перебои в работе всей буровой установки. Спустя некоторое время один из членов команды таинственно исчезает. Остальная группа решает разделиться, чтобы обыскать производственный модуль и найти его. Члены экипажа страдают от нехватки еды и паранойи. Затем они обнаруживают нечто, что выталкивает их далеко за пределы зоны комфорта. Команда осознает, что в игру вступает нечто сверхъестественное. Их жизни в опасности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Буровая График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 января 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше