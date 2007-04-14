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Постер к сериалу Игра лжецов
Постер к сериалу Игра лжецов
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30 дней бесплатно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Игра лжецов

Игра лжецов (2007 - 2010)

Liar Game 16+
Год выпуска 2007
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

Японская дорама об опасной игре, в которую вступает честная и доверчивая девушка. Жизнь Нао Кандзаки переворачивается, когда ей в руки попадает загадочная черная коробка с громадной суммой в 100 миллионов йен. Невольно девушка становится участницей рискованной игры лжецов: любым способом ей нужно отнять деньги у противника. Кто проигрывает, тот возвращает начальную сумму, но из своего кармана. Нао понимает, что без коварства и обмана, да еще и в одиночку ей не справиться, поэтому за помощью обращается к бывалому аферисту.

В ролях
В ролях
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Эрика Тода
Сёта Мацуда
Митико Китисэ
Соко Вада
Масаюки Идзуми
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игра лжецов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 11 эпизодов
 
Игра лжецов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 9 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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