Японская дорама об опасной игре, в которую вступает честная и доверчивая девушка. Жизнь Нао Кандзаки переворачивается, когда ей в руки попадает загадочная черная коробка с громадной суммой в 100 миллионов йен. Невольно девушка становится участницей рискованной игры лжецов: любым способом ей нужно отнять деньги у противника. Кто проигрывает, тот возвращает начальную сумму, но из своего кармана. Нао понимает, что без коварства и обмана, да еще и в одиночку ей не справиться, поэтому за помощью обращается к бывалому аферисту.