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Игра лжецов
Сезоны
Игра лжецов, список сезонов
Liar Game
16+
Год выпуска
2007
Страна
Япония
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Fuji TV
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Рейтинг сериала
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Список сезонов сериала «Игра лжецов»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
14 апреля 2007 - 23 июня 2007
Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов
10 ноября 2009 - 19 января 2010
Сезон 3
TBA
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