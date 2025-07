Леденящая душу 3-я серия!! Начинается конкурс с призовым фондом 2,2 миллиарда (иен). Новый этап битвы готов, выживите ли вы!? The chilling 3rd episode!! The minority voting competition for 2.2 billion (yen) starts. A new stage is set for the battle, and you survived!?

Сезон 1 Серия 3