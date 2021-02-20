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Винченцо 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Винченцо
Киноафиша Сериалы Винченцо Сезоны Сезон 1

Binsenjo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Винченцо»

В 1 сезоне сериала «Винченцо» во время визита в родную страну адвокат корейско-итальянской мафии дает лидерам непревзойденного преступного конгломерата возможность узнать о том, какова на вкус справедливость. Возвращение Винченцо на родину нельзя назвать благоприятным. Его встречают недоверчивые граждане и нетерпеливые аферисты. Кроме того, герою предстоит закончить незавершенное дело. Много лет назад один из солидных бизнесменов попросил его припрятать 15 тонн драгметалла. Молодой человек нашел тайник — подвальное помещение под деловым центром. После гибели клиента Винченцо и владелец здания могут озолотиться... 

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Винченцо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 марта 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 апреля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 апреля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 апреля 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
24 апреля 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
25 апреля 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
1 мая 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
2 мая 2021
График выхода всех сериалов
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