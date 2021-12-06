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Жена Робинзона 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жена Робинзона
Киноафиша Сериалы Жена Робинзона Сезоны Сезон 1

Жена Робинзона 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жена Робинзона»

В 1 сезоне сериала «Жена Робинзона» супруги Егор и Марина отправляются вместе в экзотический отпуск. Их ждут две незабываемые недели в Таиланде наедине с обезьянами, слонами, искусными массажистами и алкогольными коктейлями. Вот только Марина кое-что скрывает: она давно не чувствует ничего к мужу и собирается порвать с ним в этой поездке. Но она не успевает совершить непоправимое: Егор погибает во время рыбалки. По крайней мере, в этом ее уверяет инструктор, который сам видел, как мужчина тонул. Три года спустя вдова решается на новый брак, причем с лучшим другом Егора. Но неожиданно «утопленник» возвращается с островов домой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Жена Робинзона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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