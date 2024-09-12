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Жить жизнь 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Жить жизнь
Киноафиша Сериалы Жить жизнь Сезоны Сезон 2

Жить жизнь 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Жить жизнь»

Во 2-м сезоне сериала «Жить жизнь» продолжится история об отношениях Анны и Матвея. Теперь те, кто являлся жертвой манипуляторов, поменяются местами со своими обидчиками. Но эта трансформация будет происходить планомерно и практически незаметно для героев, которые являются непосредственными участниками процесса. Главная героиня окажется в эпицентре опасного любовного треугольника, за выход из которого всем действующие лицам предстоит столкнуться с неминуемой расплатой. Кроме того, выяснится, кто такой Влад, что ждет Стаса и Риту, а также как детские психологические травмы повлияли на судьбы каждого из героев.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Жить жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
12 сентября 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
3 октября 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
17 октября 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
24 октября 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
31 октября 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
7 ноября 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
14 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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