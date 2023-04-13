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Жить жизнь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жить жизнь
Киноафиша Сериалы Жить жизнь Сезоны Сезон 1

Жить жизнь 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жить жизнь»

В 1 сезоне сериала «Жить жизнь» успешный московский маркетолог Анна приходит в себя после трагедии. Недавно ее супруг погиб при довольно страшных обстоятельствах. Друзья боятся, что Аня сломается, но она стоически переносит потерю. Втайне она даже радуется вновь обретенной свободе, ведь этот брак нельзя было назвать счастливым, а муж позволял себе в отношении нее поступки, недостойные мужчины. Но не обходится и без моральной травмы. Теперь женщина как огня остерегается любых отношений с мужчинами. Через несколько лет она все же влюбляется и заводит роман, но новый избранник вдруг начинает копировать поведение покойного супруга.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жить жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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