Во 2-м сезоне сериала «Жить жизнь» продолжится история об отношениях Анны и Матвея. Теперь те, кто являлся жертвой манипуляторов, поменяются местами со своими обидчиками. Но эта трансформация будет происходить планомерно и практически незаметно для героев, которые являются непосредственными участниками процесса. Главная героиня окажется в эпицентре опасного любовного треугольника, за выход из которого всем действующие лицам предстоит столкнуться с неминуемой расплатой. Кроме того, выяснится, кто такой Влад, что ждет Стаса и Риту, а также как детские психологические травмы повлияли на судьбы каждого из героев.