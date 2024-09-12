Menu
Kinoafisha TV Shows Living Life Seasons Season 2
Жить жизнь 18+
Title Сезон 2
Season premiere 12 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Жить жизнь» продолжится история об отношениях Анны и Матвея. Теперь те, кто являлся жертвой манипуляторов, поменяются местами со своими обидчиками. Но эта трансформация будет происходить планомерно и практически незаметно для героев, которые являются непосредственными участниками процесса. Главная героиня окажется в эпицентре опасного любовного треугольника, за выход из которого всем действующие лицам предстоит столкнуться с неминуемой расплатой. Кроме того, выяснится, кто такой Влад, что ждет Стаса и Риту, а также как детские психологические травмы повлияли на судьбы каждого из героев.

6.1
Rate 15 votes
5.8 IMDb

Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
12 September 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
12 September 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
19 September 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
26 September 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
3 October 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
10 October 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
17 October 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
24 October 2024
Серия 9
Season 2 Episode 9
31 October 2024
Серия 10
Season 2 Episode 10
7 November 2024
Серия 11
Season 2 Episode 11
14 November 2024
