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Сколько лет Тане из «СашаТаня»: героиню неспроста сделали старше супруга — играет две роли

3 июня 2025 08:27
Таня

Постоянно пилит Сашу и требует, чтобы тот худел. 

На июнь 2025 года Татьяне Николаевне Архиповой, героине сериала «СашаТаня» — 39 лет. Почти сорок, без пяти минут она женщина Бальзаковского возраста. И дело даже не в цифре в паспорте — речь о мировоззрении. Особенно если рядом с тобой муж, который младше на шесть лет.

Сергеев вечно забывает вынести мусор, включить стиральную машину или хотя бы погладить рубашку к утру. Зато не забывает купить фастфуд, посмотреть футбол и поиграть в приставку. Вот и получается, что в браке с Сашей Таня играет сразу две роли: жены и воспитательницы.

Сколько лет Тане из «СашаТаня»: героиню неспроста сделали старше супруга — играет две роли

Когда они познакомились в «Универе», она уже была аспиранткой, а он — студентом в растянутом свитере. Для Тани он с самого начала был «перспективным, но сыроватым». Ну а теперь, спустя годы, Саша так и не перестал быть мальчиком.

Разгильдяй с душой ребёнка, он до сих пор делает глупости, забывает сына в школе, спит до обеда и ленится идти в спортзал. А Таня, напротив, давно перешла в режим «старшей по браку»: зарабатывает, планирует, пилит — и не из вредности, а потому что иначе семья развалится.

Сколько лет Тане из «СашаТаня»: героиню неспроста сделали старше супруга — играет две роли

И тут возраст — не просто цифра. Это дистанция. В её взгляде, в интонациях, в фирменной фразе «Сергеев, когда ты уже повзрослеешь?!». Даже когда Таня устраивается администратором кафе, она по-прежнему остается той, кто знает, как лучше.

И хотя у неё свои тараканы (особенно по поводу внешности и суеверий), она всегда остаётся главной. И в браке, и в кадре. 39 лет — это уже почти возраст «сериальной свекрови». Но в случае с Таней — это возраст, когда она просто пилит мужа по привычке, из-за любви и желания сделать его лучше.

Охранял Траволту, снимался в клипе Уильямса: Гена из «Универа» — о связи с Голливудом.

Фото: Кадр из сериала «СашаТаня»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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