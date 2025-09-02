«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино

Не только зрители разделяют любовь к советской классике.

Любовь к советскому кино в России объединяет и зрителей, и самих актёров. Его искренность, глубина и уникальный юмор продолжают находить отклик даже у современных звёзд, чья карьера приходится на эпоху голливудских блокбастеров.

Яркий пример — Валентина Рубцова, известная по роли Тани в сериале «Универ». В своём списке киношных фаворитов она поставила советскую классику в один ряд с зарубежными хитами.

Среди её фаворитов — работы Квентина Тарантино и Уэса Андерсона:

«Из зарубежных работ могу выделить фильмы "Кролик ДжоДжо", "Королевство полной луны", "Однажды в Голливуде" и "Песнь слона"», — подчеркнула актриса.

Но особое место в её списке заняли две советские ленты: «После дождичка в четверг» (1985) — музыкальная сказка о том, как 3 Ивана вызволяют царевну из лап Кощея; а также «Золушка» (1947) — вневременная история о доброй падчерице, злой мачехе и волшебном превращении, подаренном крестной феей.

«Вот среди моих любимых фильмов — легкая и сказочная мелодрама “После дождичка в четверг” и известная всем с детства “Золушка”, где главные роли исполняют мои любимые Янина Жеймо и сногсшибательная Фаина Раневская.

Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств», — призналась Рубцова.

Выбор Рубцовой доказывает: советское кино остаётся настоящим культурным достоянием, которое ценят не только зрители, но и современные актёры. Его магия — в вечных темах, человечности и том самом тёплом чувстве, которое не устаревает с годами.

