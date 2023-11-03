Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

И солнце снова взойдет 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала И солнце снова взойдет
Киноафиша Сериалы И солнце снова взойдет Сезоны Сезон 1

Daily Dose of Sunshine
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «И солнце снова взойдет»

В 1 сезоне сериала «И солнце снова взойдет» действие происходит в корейской психиатрической клинике, в стационарном отделении для пациентов с тяжелыми патологиями. Чон Да Ын – молодая сердобольная медсестра, которая уже несколько лет заботится о подопечных клиники. Чего она только не успела повидать: и человека, считающего себя собакой, и того, кто, напротив, возомнил себя самим Папой Римским, а некоторые пациенты даже бывают агрессивными или не желают жить. Однако девушка никогда не опускает руки и старается помочь каждому. Она верит, что немного душевной теплоты и понимания могут излечить даже сумасшедшего.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала И солнце снова взойдет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Самый темный час — перед рассветом The Darkest Hour Is Just Before the Dawn
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2023
Не в настроении для работы Not in the Mood for Work
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2023
Поддержка и опора Safety Net
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2023
В поисках надежды In Search of a Ray of Hope
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2023
Когда жизнь говорит вам замедлиться When Life Tells You to Slow Down
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2023
День из жизни мага A Day in the Life of a Mage
Сезон 1 Серия 6
3 ноября 2023
Те, кто остался позади The Left Behind
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2023
Срок годности горя Expiration Date on Grief
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2023
Я медсестра, и у меня депрессия I'm a Nurse With Depression
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2023
Самая сложная часть пути The Hardest Part of a Journey
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2023
Путешествие продолжается And The Journey Continues
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2023
И солнце снова взойдет Daily Dose of Sunshine
Сезон 1 Серия 12
3 ноября 2023
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше