Испанский сериал «Смайлик» основан на одноименной пьесе Гийема Клуа. В центре событий оказывается молодой парень Алексис с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Долгое время он общается с симпатичным юношей и надеется на взаимность, однако друг внезапно исчезает и перестает отвечать на сообщения в соцсетях. Раздосадованный Алексис записывает голосовое сообщение, в котором выражает все свои эмоции. Однако запись случайно отправляется не к изначальному адресату, а к совершенно незнакомому мужчине Бруно.