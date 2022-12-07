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Постер к сериалу Смайлик
Постер к сериалу Смайлик
Постер к сериалу Смайлик
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Киноафиша Сериалы Смайлик

Смайлик (2022 - …)

Smiley 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 40 минут
О чем сериал

Испанский сериал «Смайлик» основан на одноименной пьесе Гийема Клуа. В центре событий оказывается молодой парень Алексис с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Долгое время он общается с симпатичным юношей и надеется на взаимность, однако друг внезапно исчезает и перестает отвечать на сообщения в соцсетях. Раздосадованный Алексис записывает голосовое сообщение, в котором выражает все свои эмоции. Однако запись случайно отправляется не к изначальному адресату, а к совершенно незнакомому мужчине Бруно.

В ролях
В ролях
Мики Эспарбе
Мики Эспарбе
Пепон Ниэто
Карлос Куэвас
Джаннина Фруттеро
Эдуардо Льоверас
Рамон Пуйоль
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Смайлик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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