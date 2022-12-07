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Смайлик 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смайлик
Киноафиша Сериалы Смайлик Сезоны Сезон 1

Smiley 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смайлик»

В 1 сезоне сериала «Смайлик» в центре событий оказывается Алексис – молодой испанский парень. Как и все его сверстники, он мечтает о настоящей любви и семейном счастье, вот только в его вкусе не девушки, а юноши. Несколько недель он переписывается с парнем, с которым познакомился на сайте в Интернете. Между ними начинается бурный роман по переписке, но однажды новый друг перестает отвечать, будто провалившись сквозь землю. Алексис страшно обижается и записывает ему большое и страстное голосовое сообщение, где излагает все свои претензии. Но по ошибке он отправляет его не своему парню, а незнакомцу Бруно.

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Список серий сериала Смайлик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Когда Алекс встретил Бруно When Alex Met Bruno
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2022
Крылья Икара Icarus's Wings
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2022
Воспитание Крошки Bringing Up Baby
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
Начать сначала Begin the Beguine
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2022
На Рождество все возвращаются домой All Hearts Come Home for Christmas
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2022
Теория одного рукопожатия One Degree of Separation
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2022
Пять минут — и встретим этот Новый Год Five Minutes Before the Countdown
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2022
Красная нить The Red Thread
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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