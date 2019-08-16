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Найди меня в Париже 2018 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Найди меня в Париже
Киноафиша Сериалы Найди меня в Париже Сезоны Сезон 2

Find Me in Paris
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Найди меня в Париже»

Во 2 сезоне сериала «Найди меня в Париже» приключения юной балерины про имени Лена Гриски продолжаются. Девушка застряла в 21-м веке со своим возлюбленным Анри, в то время как ее заклятый враг Тея был отброшен назад во времени, в 1905 год.  Армандо вернулся к преподаванию. Танцоры готовятся к выступлению. Партнером Лены становится Исаак, настоящий гений балета. Его не интересуют драматические истории Лены, он готов на все, чтобы стать звездой балета и затмить всех на своем пути. Особенно Макса. Когда Армандо ловит Лену, занимающуюся хип-хопом, он предупреждает ее, что у нее нет времени ни на что, кроме балета.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Найди меня в Париже» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Некоторое время спустя Moments Later
Сезон 2 Серия 1
16 августа 2019
Новый год, новые правила New Year, New Rules
Сезон 2 Серия 2
16 августа 2019
Неуместно Out of Place
Сезон 2 Серия 3
16 августа 2019
Все, что нужно Whatever It Takes
Сезон 2 Серия 4
16 августа 2019
Игра началась Game On
Сезон 2 Серия 5
16 августа 2019
Неожиданные союзники Unexpected Allies
Сезон 2 Серия 6
16 августа 2019
На волосок от Close Call
Сезон 2 Серия 7
16 августа 2019
Сломать ногу Break a Leg
Сезон 2 Серия 8
16 августа 2019
Угадай кто вернулся Guess Who's Back
Сезон 2 Серия 9
16 августа 2019
Новые дети в БЛОКЕ New Kids On the BLOK
Сезон 2 Серия 10
16 августа 2019
Поглощение The Takeover
Сезон 2 Серия 11
16 августа 2019
Без балета Ballet Off
Сезон 2 Серия 12
16 августа 2019
Не могу победить элиту Can't Beat the Elite
Сезон 2 Серия 13
16 августа 2019
В бегах On the Run
Сезон 2 Серия 14
16 августа 2019
Яблоко от яблони Like Father, Like Son
Сезон 2 Серия 15
16 августа 2019
Распространять любовь Spread the Love
Сезон 2 Серия 16
16 августа 2019
Кто тут хозяин? Who's the Boss?
Сезон 2 Серия 17
16 августа 2019
Умная компания The Brainy Bunch
Сезон 2 Серия 18
16 августа 2019
Саботаж Sabotage
Сезон 2 Серия 19
16 августа 2019
Таинственная принцесса Mystery Princess
Сезон 2 Серия 20
16 августа 2019
Видение будущего Flash Forward
Сезон 2 Серия 21
16 августа 2019
Мятеж в Гарнье Mutiny at the Garnier
Сезон 2 Серия 22
16 августа 2019
Потеряно и найдено Lost and Found
Сезон 2 Серия 23
16 августа 2019
Один последний шанс One Last Chance
Сезон 2 Серия 24
16 августа 2019
Он знает He Knows
Сезон 2 Серия 25
16 августа 2019
Домой Going Home
Сезон 2 Серия 26
16 августа 2019
График выхода всех сериалов
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