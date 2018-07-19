Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Найди меня в Париже 2018 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Найди меня в Париже
Киноафиша Сериалы Найди меня в Париже Сезоны Сезон 1

Find Me in Paris
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Найди меня в Париже»

В 1 сезоне сериала «Найди меня в Париже» юная балерина Лена Гриски хранит страшную тайну. На самом деле она родилась в другом времени. Девочка перенеслась из 1905 года в 21-е столетие с помощью волшебного ожерелья. Пока ее бойфренд всеми силами пытается найти способ вернуть ее, Лене предстоит приспособиться в реалиях современного мира и скрыться от зловещих агентов времени. Париж 2018 года совсем не похож на Россию 19-го столетия. Лена Гриски поступает в элитную школу при Парижской опере и все свое свободное время посвящает занятиям балетом. Она хочет опираться на свое классическое образование, чтобы сохранить свой секрет.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Найди меня в Париже» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Найди меня в Париже Find Me in Paris
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2018
Хип-хоп на крыше Rooftop Hip-Hop
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2018
Снова вместе Together Again
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2018
Просто танцуй Just Dance
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2018
Ананасовая терапия Pineapple Therapy
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2018
Битва Туту Battle of the Tutus
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2018
Проклятие феи Curse of the Fairy
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2018
Вращения, вращения и удвоения Twirls, Spins and Dobles
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2018
Искусственные звери Faux Besties
Сезон 1 Серия 9
19 июля 2018
Боль в булочке A Pain in the Bun
Сезон 1 Серия 10
19 июля 2018
Что происходит под Гарнье... What Happens under the Garnier...
Сезон 1 Серия 11
19 июля 2018
Метод охлаждения The Chill Method
Сезон 1 Серия 12
19 июля 2018
Прошло Gone
Сезон 1 Серия 13
19 июля 2018
Время встретиться с музыкой Time to Face the Music
Сезон 1 Серия 14
19 июля 2018
Между кирпичами Between the Bricks
Сезон 1 Серия 15
19 июля 2018
Хип-хоп с высокими ставками High-stakes Hip-Hop
Сезон 1 Серия 16
19 июля 2018
В скользком пуэнте A Slippery Pointe
Сезон 1 Серия 17
19 июля 2018
О брат Oh Brother
Сезон 1 Серия 18
19 июля 2018
Бег в семье Running in the Family
Сезон 1 Серия 19
19 июля 2018
Секрет и очки Secret and Pointes
Сезон 1 Серия 20
19 июля 2018
ЛЮБОВЬ L.O.V.E.
Сезон 1 Серия 21
19 июля 2018
Они знают They Know
Сезон 1 Серия 22
19 июля 2018
Вращение лжи Spinning Lies
Сезон 1 Серия 23
19 июля 2018
Танцуй до упаду Dance 'till You Drop
Сезон 1 Серия 24
19 июля 2018
Опасная игра A Dangerous Game
Сезон 1 Серия 25
19 июля 2018
Время для шоу Showtime
Сезон 1 Серия 26
19 июля 2018
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше