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Найди меня в Париже 2018 - 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Найди меня в Париже
Киноафиша Сериалы Найди меня в Париже Сезоны Сезон 3

Find Me in Paris
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 3-й сезон сериала «Найди меня в Париже»

В 3 сезоне сериала «Найди меня в Париже» Лена и другие участники событий застряли в 1983 году, а Анри удалили из Бюро времени. Вернувшись в современные реалии со стертыми воспоминаниями о путешествиях во времени, Лена и остальные сдают школьные экзамены за год, не зная ни своего будущего, ни своего прошлого. После ухода Макса Лена паникует из-за отсутствия партнера по танцам, но ее проблема решается, когда она встречает Нико. Спустя некоторое время Лене бросает вызов более молодая танцовщица по имени Роми, которая надеется стать лучшей. Напряженность между танцорами мешает творческому процессу.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Найди меня в Париже» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Это 1983 год This Is 1983
Сезон 3 Серия 1
21 августа 2020
Будущее танца The Future of Dance
Сезон 3 Серия 2
21 августа 2020
Разделиться на пары Pair up
Сезон 3 Серия 3
21 августа 2020
Беда в раю Trouble in Paradise
Сезон 3 Серия 4
21 августа 2020
Новая девушка The New Girl
Сезон 3 Серия 5
21 августа 2020
Путешествие по переулку памяти Trip Down Memory Lane
Сезон 3 Серия 6
21 августа 2020
Хлопающие двери Slamming Doors
Сезон 3 Серия 7
21 августа 2020
Волшебный поцелуй Magic Kiss
Сезон 3 Серия 8
21 августа 2020
Старые друзья Old Friends
Сезон 3 Серия 9
21 августа 2020
Вниз к проводу Down to the Wire
Сезон 3 Серия 10
21 августа 2020
Воссоединение семьи Family Reunion
Сезон 3 Серия 11
21 августа 2020
Щелкунчик The Nutcracker
Сезон 3 Серия 12
21 августа 2020
Четыре наследника Four Heirs
Сезон 3 Серия 13
21 августа 2020
Сделка The Deal
Сезон 3 Серия 14
21 августа 2020
Вы все You're All Out
Сезон 3 Серия 15
21 августа 2020
Операция Армандо Operation Armando
Сезон 3 Серия 16
21 августа 2020
Что если? What If?
Сезон 3 Серия 17
21 августа 2020
У кого есть талант? Who's Got Talent?
Сезон 3 Серия 18
21 августа 2020
Только лучший Only the Best
Сезон 3 Серия 19
21 августа 2020
Спасательная миссия Rescue Mission
Сезон 3 Серия 20
21 августа 2020
Видео под прикрытием Video Undercover
Сезон 3 Серия 21
21 августа 2020
Время тренироваться Time to Train
Сезон 3 Серия 22
21 августа 2020
Сегодня без танцев No Dance Today
Сезон 3 Серия 23
21 августа 2020
Это оно This Is It
Сезон 3 Серия 24
21 августа 2020
Выбранный The Chosen One
Сезон 3 Серия 25
21 августа 2020
Сделай это или сломай Make It or Break It
Сезон 3 Серия 26
21 августа 2020
График выхода всех сериалов
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