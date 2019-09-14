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Перелетные птицы 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перелетные птицы
Киноафиша Сериалы Перелетные птицы Сезоны Сезон 1

Перелетные птицы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перелетные птицы»

В 1 сезоне сериала «Перелетные птицы» Юля уже много лет живет в Москве. Она разорвала все связи со своими родственниками и никогда не возвращалась в Поморск. Во времена юности Юли ее отец Захар Иванович был криминальным авторитетом. Жизнь Юли меняется, когда она узнает, что ее сыну грозит тюрьма. Внезапно к женщине приходят работники спецслужб – они готовы помочь Ивану избежать срока, но за такую услугу Юля должна вернуться в родные края, завоевать расположение отца и «сдать» его товарища – загадочного Призрака, за которым много лет безуспешно охотятся сотрудники правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Перелетные птицы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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