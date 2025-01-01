Постеры сериала «Перелетные птицы»

ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось