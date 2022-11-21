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Киноафиша Сериалы Завтра я тебя разлюблю

Завтра я тебя разлюблю (2022 - 2022)

Завтра я тебя разлюблю 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня отечественного мелодраматического сериала «Завтра я тебя разлюблю» – женщина с крайне необычной профессией. Лада – телохранитель, она владеет боевыми искусствами, умеет стрелять и не задумываясь закроет своего подопечного собственным телом. Зато на личном фронте у этой амазонки все спокойно: мужчины опасаются связываться с такой сильной и отважной девушкой. Ее клиенты – телезвезды и «мажоры», которых она не воспринимает как потенциальных претендентов… пока однажды внезапно не влюбляется в одного из них.

В ролях
В ролях
Александр Смирнов
Илья Лукашенко
Татьяна Филатова
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Сергей Гурьев
Сергей Гурьев
Михаил Ширяев
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Завтра я тебя разлюблю»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Завтра я тебя разлюблю - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
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