Героиня отечественного мелодраматического сериала «Завтра я тебя разлюблю» – женщина с крайне необычной профессией. Лада – телохранитель, она владеет боевыми искусствами, умеет стрелять и не задумываясь закроет своего подопечного собственным телом. Зато на личном фронте у этой амазонки все спокойно: мужчины опасаются связываться с такой сильной и отважной девушкой. Ее клиенты – телезвезды и «мажоры», которых она не воспринимает как потенциальных претендентов… пока однажды внезапно не влюбляется в одного из них.