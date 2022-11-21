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Завтра я тебя разлюблю 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Завтра я тебя разлюблю
Киноафиша Сериалы Завтра я тебя разлюблю Сезоны Сезон 1

Завтра я тебя разлюблю 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завтра я тебя разлюблю»

В 1 сезоне сериала «Завтра я тебя разлюблю» в центре событий оказывается необычный телохранитель. Это настоящий профессионал, который не задумываясь бросится под пули, ввяжется в драку с бандитом и закроет клиента своим телом. Вот только этот телохранитель – женщина! Лада увлекается боевыми искусствами и обладает стойким, смелым и самоотверженным характером. Вот только такую сильную девушку мужчины буквально обходят за километр. Ее будни – охрана богатеньких наследников и знаменитостей, а о личной жизни Лада даже не задумывается. Кто бы мог подумать, что один из избалованных клиентов похитит ее сердце?

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Список серий 1-го сезона сериала «Завтра я тебя разлюблю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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