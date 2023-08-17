Во 2-м сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» продолжаются космические приключения самой странной семейки с планеты Земля. Терри и дети мчатся сквозь космос, чтобы добраться домой раньше мамы. Вернувшись на родную планету, Лиза и Шон узнают правду, и на пороге их дома появляется нежеланный гость. Тем временем на планете Чиллион формируется новый альянс для рискованной спасательной миссии. Вакс и команда используют свои навыки по максимуму и вместе разрабатывают план побега. Глорлокс следует за ними по пятам. Он доставляет свою добычу в Конгломерат, однако последствия оказываются неожиданными.