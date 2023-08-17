Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Dad the Bounty Hunter 2023, season 2

My Dad the Bounty Hunter season 2 poster
Kinoafisha TV Shows My Dad the Bounty Hunter Seasons Season 2

My Dad the Bounty Hunter
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 18 minutes
"My Dad the Bounty Hunter" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» продолжаются космические приключения самой странной семейки с планеты Земля. Терри и дети мчатся сквозь космос, чтобы добраться домой раньше мамы. Вернувшись на родную планету, Лиза и Шон узнают правду, и на пороге их дома появляется нежеланный гость. Тем временем на планете Чиллион формируется новый альянс для рискованной спасательной миссии. Вакс и команда используют свои навыки по максимуму и вместе разрабатывают план побега. Глорлокс следует за ними по пятам. Он доставляет свою добычу в Конгломерат, однако последствия оказываются неожиданными.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
My Dad the Bounty Hunter List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Abduction
Season 2 Episode 1
17 August 2023
Jailbreak
Season 2 Episode 2
17 August 2023
Ocanom Grind
Season 2 Episode 3
17 August 2023
This is Doloraam
Season 2 Episode 4
17 August 2023
Old Friends
Season 2 Episode 5
17 August 2023
Wolves & Sheep
Season 2 Episode 6
17 August 2023
For the Throne
Season 2 Episode 7
17 August 2023
Tales of Doloraam: Part 1
Season 2 Episode 8
17 August 2023
Tales of Doloraam: Part 2
Season 2 Episode 9
17 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more