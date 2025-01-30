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Рекрут 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Рекрут
Киноафиша Сериалы Рекрут Сезоны Сезон 2

The Recruit 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Рекрут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ты не герой, ты юрист Y.N.A.H.Y.A.L.
Сезон 2 Серия 1
30 января 2025
А вы, типа, самая умная у нас? Y.A.R.A.C.O.T.D.O.P.
Сезон 2 Серия 2
30 января 2025
Неужели сложно убить юриста? H.H.I.I.T.K.A.L.
Сезон 2 Серия 3
30 января 2025
А Найленд тебя потом четвертует A.T.N.W.H.Y.P.A.B.H.
Сезон 2 Серия 4
30 января 2025
Мы всё еще работаем над деталями W.S.T.W.T.P.
Сезон 2 Серия 5
30 января 2025
Я не хочу стать моральным трупом I.D.N.W.T.B.D.I.
Сезон 2 Серия 6
30 января 2025
График выхода всех сериалов
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