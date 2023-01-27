Меню
Шпионский сериал «Рекрут» с Ноем Сентинео продлен на второй сезон
Шпионский сериал «Рекрут» с Ноем Сентинео продлен на второй сезон Шоу о молодом юристе, пытающемся раскрыть крупный заговор.
27 января 2023 15:08
«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд
«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд Ожидается, что в январе шоу официально будет продлено на второй сезон.
21 декабря 2022 13:10
«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу Ляпы «Уэнсдэй», новый проморолик «Достать ножи: Стеклянная луковица» и трейлер «Ведьмака: Происхождение»
5 декабря 2022 14:02
Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут»
Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут» Зрителей ждет шпионский триллер о крупном заговоре.
17 ноября 2022 13:01
