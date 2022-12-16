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Рекрут 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рекрут
Киноафиша Сериалы Рекрут Сезоны Сезон 1

The Recruit 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рекрут»

В 1 сезоне сериала «Рекрут» молодой, но очень одаренный юрист Оуэн Хендрикс попадает в переделку. Его неожиданно вербует в свои ряды американская разведка. Теперь герой служит на ЦРУ, причем в его обязанности входит защищать от тюрьмы других агентов. Оуэн должен использовать не только юридические знания и таланты, но и свое природное обаяние, хитрость и изворотливость. Ведь далеко не во всех странах полиция и суд готовы идти навстречу спецслужбам. Но первое же дело Хендрикса изначально оказывается провальным. Его подопечный требует оправдания за поступки, которые сам герой не считает правильными.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Рекрут График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Я не шпион, я юрист I.N.A.S.I.A.L.
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2022
Никогда не показывай свою слабость N.L.T.S.Y.P.
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2022
Ты даже не знаешь, что делаешь Y.D.E.K.W.Y.D.
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2022
Если сделать это как Андерсон Купер I.Y.D.I.A.A.C.
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2022
Похоже, это только твоя проблема T.S.L.A.Y.P.
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2022
Я сжимаю, я не сжимаю I.C.I.N.C.
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
Это первый раз, когда за мной шпионят I.M.F.T.B.S.
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2022
Кто, черт возьми, такой этот Оуэн Хендрикс? W.T.F.I.O.H.
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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